Українська акторка Наталка Денисенко опинилася в епіцентрі скандалу через зйомки в серіалі «Кріпосна».

Так, чотири заключні серії нового сезону серіала знімали у Польщі.

До початку повномасштабного військового вторгення в серіалі почали знімалися і російські актори. Саме це і стало причиною скандалу – мовляв українка буде ділити знімальний майданчик з росіянами у той час, коли рф бомбить мирні міста і вбивають українських жінок, дітей, чоловіків, стареньких.

«Було боляче і неприємно, що мене обзивають зрадницею. Я проплакала цілий день. Мене дуже підтримала Ксюша Мішина, вона зі мною проводила бесіди, тому що були акторки, подружки мої, які сказали: «А я не буду мовчати Наташа, ти зрадниця», - пригадала той перідо Денисенко в інтерв’ю ЖВЛ.

Зараза це скандал вже позаду - продюсери серіалу вирішили обійтися без росіян.

Наталка каже, що зла на колег не тримає».

«Нема такого «Як вони могли!». Я розумію, що це нормально в цій ситуації, що вони на мене вилили хвилю хейту», - каже Денисенко.

Додамо, у своєму минулому інтерв'ю Денисенко виражала надію, що українці зможуть побачити 4-й сезон Кріпосної.

Нагадаємо, Максим Галкін показав росіянам наслідки обстрілів України.

Також повідомлялось, що Ольга Сумська показала, чим займається без роботи в театрі і зйомов серіалі.

Крім того, Politeka.net писала що Ольга Сумська поскаржилася на близьких в рф.