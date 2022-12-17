По словам Ефросининой, это был не один год.
«Я в своей карьере застала очень долгий период, это половина моей карьеры, когда засилье российских артистов было тотальным. Мне очень хорошо знаком синдром второсортности украинского артиста, ты всегда чуть-чуть такой: «Обратите на нас внимание, мы классные!», а тебе: «нет-нет-нет, вы там сзади, постойте на эпизодах, на подпевках, выйдете для разогрева, вот сейчас вы, а в конце они», - вспоминает Ефросинина.
По словам Ефросининой, у продюсеров теле- и кинопродукции срабатывал обыкновенный прагматизм – картину с российскими актерами, которые известны на все СНГ, можно продать и в Украину, и в Россию, и в Казахстан, и в Молдову.
В свою очередь Наталка Денисенко застала этот период, будучи студенткой и сниматься в эпизодах на фоне известных российских актеров ей было интересно и легко.
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«Я была готова к этим эпизодам, к этому началу, потому что я как бы и не думала, что буду актрисой. Я думала о серьезной работе, телеведущей буду, на радио, новости читала-писала. Но и снималась в эпизодах, ходила на кастинги для удовольствия. Зарабатывала деньги в студенческие годы - за день заработать тысячу гривен – это было вообще бомба. И мне это было нормально. Они же все актеры, звезды, а я так…», - вспомнила Денисенко об этом периоде.
Напомним, Наталка Денисенко рассказала об уличнойдраке своего мужа.
Также сообщалось, что Денисенко ответила на обвинения в предательстве.
Кроме того, Politeka.net писала, что Наталка Денисенко просила своего мужа-актера не идти в ВСУ.