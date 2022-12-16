Как сообщает Politeka.net, 16 декабря, с самого утра во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за очередного массированного обстрела со стороны россии. Известно, что страна-террорист выпустила по нашим мирным регионам более 60 ракет.



Фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала на своей странице в Инстаграм, как пересиживала тревогу.



Фронтвумен группы "The Hardkiss" показала, гд прячется со своим домашним питомцем. Так, чтобы поддержать украинцев, певица поделилась своим фото. Она показала, как пересиживала воздушную тревогу в подвале – вместе со своей собакой. Юлия позировала в теплой кофточке и без макияжа, с завязанными в хвост волосами.

В комментариях пользователи сети делились своими мыслями об очередном обстреле со стороны российских оккупантов: "Как никогда стала понимать суть маминой консервации", "Собака сыну было правильным решением для всех", "Люблю вас", "Собака спасает, успокаивает, отвлекает всю войну... почешите ему пузо и оба счастья...".

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.