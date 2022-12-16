Как сообщает Politeka.net, из-за отключения света сейчас страдают все. Однако украинцы уже научились приспосабливаться к таким реалиям, потому что - несокрушимы. Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала опубликовала в Инстаграм фото, как при отсутствии света стилисты готовили ее к съемкам.

Так, при свете свечей и фонариков украинской певице Джамале наложили на лицо яркий макияж с акцентом на глаза, а также завили волосы в легкие волны. Отстутствие света не помешало певице дать интервью, а приглушенный свет фонариков добавил какой-то особой атмосфоры.

"Без света, воды и тепла. Россия в очередной раз атаковала Украину и выпустила более 60 ракет. Но, мы работаем дальше несмотря ни на что. Снимаем интервью на генераторах и готовимся параллельно Нацотбору, который состоится уже завтра. В таких реалиях живем, но не сдаемся! Несокрушимые и непобедимые. Люблю", - подписала кадры Джамала.

Пользователи сети восхитились, как команда продолжала работу и вдохновились этим: "Это вдохновляет, как мы все учимся жить в новых реалиях", "Круто !!! Выглядит хорошо!", "Вы молодцы".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.