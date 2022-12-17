Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала трейлер романтической комедии, в которой снялась в главных ролях с известным актером Артемием Егоровым.

Удя по трейлеру, Ксения и Артемий в комедии играют влюбленную пару. И когда они в прошлом году вместе появилась на красной дорожке, поклонники заподозрили, что любовь с экрана перешла и в реальную жизнь. Стоит отметить, что в картине снялись известный украинские актеры, а вся комедия на украинском языке. Саундтрек к фильму создали Монатик и участница прошлогоднего Нацотбора на Евровидение Роксолана.

В подписи к публикации Мишина раскрыла подробности будущей премьеры и поделилась своими эмоциями: "Друзья, это действительно невероятно. 29 декабря во всех кинотеатрах нашей страны наконец-то выйдет наша долгожданная премьера фильма "Соседка". Безграничная благодарность всей команде и @ffilms_company за работу и возможность увидеть результат на экранах нашей страны, особенно сейчас. Позвольте себе немного расслабиться, посмеяться и провести со мной немного времени. Я немного плачу от радости и очень жду вашего фидбека. Кстати, официальный саундтрек к фильму был исполнен @monatik_official и @roxolanas. Спасибо. Пойдете?".

Напомним, "Новый уровень": экс-подопечная Монатика Лида Ли удивила "опасными" кадрами.

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