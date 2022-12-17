Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал видео, на котором появился в новом образе и заинтриговал новой песней.

Как видно, в коротком видео Макс появился в загадочном образе, а его внешность выглядит совсем по-другому. На нем темный наряд – водолазка и строгий пиджак, легкая щетина и более длинная стрижка и взъерошенные волосы. При этом на фоне темноты, видимо, горят свечи или открытый огонь, что придает образу артиста особой таинственности.

В подписи к публикации Барских написал: "Просто сейчас заходи в мой ТикТок и слушай отрывок новой песни. Подписывайся! Там будет много новой музыки". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео исполнителя: "Ого, как круто!", "Что-то нереальное", "Вау, ты нас радуешь", "Мурашки по всему телу", "Мне уже нравится", "Хочется, чтобы в будущем, твои глаза вновь излучали радость!", "Какой красивый", "Ты такой красивый", "Сколько боли в глазах", "Песня просто бомба".

Напомним, "Новый уровень": экс-подопечная Монатика Лида Ли удивила "опасными" кадрами.

Как сообщала Politeka, "Война еще продолжается": Alyona Alyona обратилась к украинцам с важным посланием.

Также Politeka писала, что "Влюбилась": Зарицкая из KAZKA рассказала об особенной песне группы, автора которой даже не видела.