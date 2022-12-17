Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательное видео, в котором представила новую чувственную песню "Кава і ти".

В ролике звучит фрагмент новой песни и можно увидеть фотографию TAYANNA. На снимке певица появилась в интересной локации, которая напоминает пустыню. Перед камерой она появилась в длинном шелковом платье пастельного оттенка, которое подчеркнуло стройную фигуру и женственные формы. Волосы певицы распущены и растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Татьяна написала несколько строк из новой песни: "Я не знаю, хто був раніше. І якої торкались теми. Розмовляли між словами. Я підкралася босоніж, і під звуки повільних тем, ми цілувалися до нестями. Що з нами? Благодарю тебя за песню @pidkaura. Новая песня "Кава і ти" уже доступна на всех платформа".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Знакомая пустыня. Вы красотка", "Очень красивая песня", "Это любовь", "Со вчера на повторе", "С релизом. Люблю", "Побежал слушать", "Класс! Поздравляю с премьерой!", "Классная песня".

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