Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, а недавно выпустила с ним совместный трек, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего сольного концерта и поделилась эмоциями.

По словам Нади, когда она создавала свой новый альбом на украинском языке, то чувствовала невероятный душевный подъем. Однако, не была уверенна поначалу, нужна ли музыка в такое тяжелое время. Однако после нескольких концертов в украинских городах убедилась, что это просто необходимо.

"Потому что людям нужны песни. И грустные, и глубокие, и веселые. Им нужно что-то, что не вызывает боли, потому что этой боли так много, что уже невозможно терпеть. Сейчас мы переживаем сверхсложный жизненный период. У каждого он свой. У каждого своя боль, и драма. Я очень хотела, чтобы вы, слушая этот альбом, почувствовали мою. Возможно, впервые в жизни я позволила себе не прятаться за аранжировками и хуковыми фразами, за костюмами и яркими мейками в клипах. Это просто песни. От души", - откровенно рассказала Дорофеева.

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