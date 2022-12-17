Популярная украинская певица и солистка The Hardkiss Юлия Санина, которая в этом году стала судьей Национального отбора на "Евровидение-2023", опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором показала свой новый образ, а также поделилась эмоциями перед финалом.

На новой фотографии Юля предстала в узком цветастом платье с необычным узором и в сине-зеленых тонах, которое идеально село по фигуре. Ее волосы заплетены в мелкие косички и частично собраны в два пучка, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Санина поделилась своими чувствами и ожиданиями перед финалом Нацотбора на Евровидение: "Уже сегодня! Нацотбор на Евровидение-2023! Хочу, чтобы мы все получили удовольствие от шоу, почувствовали счастливые мгновения восхищения талантливыми музыкантами. Горжусь участниками и готовящей Отбор командой, несмотря на войну и трудности, они готовы удивлять и наполнять вас музыкой сегодня. Смотрите конкурс в прямом эфире (телеканал "Суспільне Культура", YouTube-каналы "Евровидения") и голосуйте за своего фаворита в приложении ДІЯ. До встречи в 17:00!".

Отметим, что в этом году за право представлять Украину в Ливерпуле сразятся 10 участников: певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певица Jerry Heil, певица FIINKA, певица KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina, дуэт 2TONE, группа TVORCHI.

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