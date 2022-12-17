В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023", который должен был пройти в Украине. Однако, из-за войны, финал Евровидения пройдет в британском Ливерпуле.

Так, в финале Национального отбора украинцы через приложение "ДІЯ" выбрали победителя. Им стал известный дуэт TVORCHI, который состоит из вокалиста Джеффри Кенни и клавишника Андрея Гуцуляка.

На сцене Национального отбора коллектив исполнил песню Heart Of Steel. У парней были не только интересные образы, но и вся поставновка. Так, Джеффри вышел на сцену в желтом блестящем костюме, а Андрей – во всем черном. Позади них на экранах были изображения с символами ядерной опасности, а шоу-балет танцевал в противогазах.

Отметим, в этом году за право представлять Украину сражались 10 участников. Первым на сцену Нацотбора вышел певец Moisei, а следующими стали по очереди соответственно: OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Напомним, что в этом году в жюри конкурса оказались Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина. Их зрители выбрали с помощью голосования в приложении "Дія". А ведущими финала Нацотбора стали певица Злата Огневич, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и постоянный комментатор песенного конкурса Тимур Мирошниченко.

Напомним, "В один день стали взрослее": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

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