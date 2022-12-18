Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский откровенно рассказал о своей неудаче, после которой он три месяца провел в больнице.

На своей странице в Instagram предприниматель после травмоопасного свидания с двумя девушками вспомнил неприятную историю.

"Катание на сноубордах – это просто что-то с чем-то! Я уже не раз говорил, что очень люблю экстремальные виды спорта, потому что это возможность лучше узнать себя, проверить себя на прочность, испытать. Этот раз не стал исключением. Само катание на сноубордах, это достаточно экстремально, но когда ты еще и чувствуешь ответственность за двух девушек, с которыми катаешься, адреналина начинает выбрасываться в разы больше", — пишет Алекс Топольский.

Еще одна сложность, по словам "Холостяка", была в том, что Вика каталась лучше Кати. Катю нужно было учить, помогать, внимательнее следить за ней, чтобы она не упала. Поэтому Вике досталось меньше внимания, что ее огорчило. Но после разговора все наладилось.

"В общем, я с детства был очень активным, поэтому опыт катания по заснеженным склонам у меня был. Только на лыжах. Да еще какой опыт! Я целых полтора года учился, и это было мое первое соревнование во Львове, гора Кайзервальд. Но если вы думаете, что все пошло отлично, и я вернулся домой с первым местом, то ошибаетесь 😁 Это был полный провал! Все сразу пошло наперекор. Почти в самом начале нога цепляется за палку, я падаю, шатаюсь секунд десять, никак не могу устоять, но в какой-то момент уверенно стою. Спускаюсь вниз достаточно успешно и решаю, что нужно компенсировать такой позорный старт", - вспоминает бизнесмен.

Алекс увидел трамплин, который обычно все объезжают, и решил выпендриться.

"Прыгаю с трамплина, делаю какое-то непонятное сальто, приземляюсь на поперечный шпагат и ломаю ногу. Лежу, не двигаюсь, кажется, даже потерял сознание, а пришел в себя на плечах у какого-то мужчины. После этого три месяца я пролежал в больнице, а затем ловко освоил скакание на костылях, где я точно мог бы сразиться и, скорее всего, взял бы первое место 😅", — добавил Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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