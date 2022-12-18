В этот раз на своей странице в Instagram артист показал кадры с выступления и поделился эмоциями.

"Концерт в Одессе что-то перевернул во мне. Я получил вашу энергию и почувствовал, насколько важно для остающихся в Украине украинцев иметь возможность выпустить пар, дать волю эмоциям и хотя бы на час увидеть на лицах людей улыбки, спеть вместе, покричать и станцевать под любимую песню. Все это было необходимо и мне. Я люблю вас, мои несгибаемые люди! В этот вечер мое выступление было особенно еще и тем, что свои первые сценические шаги сделала невероятно талантливая певица из Одессы ETOLUBOV. Был рад представить вам ее талант и разделить сцену на двоих ❤️", — признается Макс Барских.

Люба Фоменко также рассказала, как прошел концерт в ее родном городе.

"Мое первое выступление в родной Одессе. Этот город - моя душа. И как я рада, что, несмотря на обстоятельства, он все же состоялся. Я знаю, что вы все еще не всегда понимаете, чего ожидать, когда я выхожу на сцену, но невероятные ощущения наполняют меня, когда я вижу и чувствую, как вы реагируете с первой ноты песни – это просто фантастика!", — подчеркнула ETOLUBOV.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.