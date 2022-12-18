В восьмом выпуске проекта Топольский сообщил, что следующая неделя будет неделей самоуправления, и инициатива по свиданиям будет принадлежать не ему, а девушкам. Алекс оставил несколько пустых приглашений и поставил условие - это должно быть три индивидуальных свидания и одно групповое. Когда "Холостяк" покинул зал церемонии роз, девушки стали скандалить за право личной встречи. В результате одной из счастливиц, которые пойдут на индивидуальное свидание, стала Саша Мудрая.

На своей странице в Instagram Александра похвасталась этой победой.

"Я ни на мгновение не сомневалась в своей силе характера, потому что у меня всегда хватает аргументов, чтобы отстоять свою позицию, так что на следующей неделе индивидуальное свидание мое. Было очень волнительно, хотелось удивить Алекса и как вы уже знаете с креативом у меня все хорошо, поэтому нужно было переплюнуть саму себя, а это всегда нелегко. С нетерпением жду нашу встречу ❤️", - пишет одна из фавориток Алекса Топольского.

Она также прокомментировала вылет из шоу ее конкурентки Алины.

"PS Наконец человек, который раздражал меня больше всех покинул проект, да еще как некрасиво и неблагодарно покинул. Я просила подарить мне воздушный шарик в эту честь, но осталась только с улыбкой, чего мне более чем достаточно", - добавила Саша Мудрая.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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