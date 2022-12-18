Популярная украинская певица Jerry Heil прокомментировала свое поражение в финале Нацотбора на Евровидение-2023 и высказалась о победителях.

В субботу, 17 декабря, состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2023". Украинцы через приложения "Дія" выбрали победителя - дуэт TVORCHI, состоящий из вокалиста Джеффри Кенни и клавишника Андрея Гуцуляка. Второе место заняла KRUTЬ, третье - Jerry Heil.

Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, в своем Telegram-канале разместила несколько видеообращений, где после объявления результатов Нацотбора в слезах поблагодарила поклонников за поддержку, а позже в письменном виде объяснила, почему расплакалась.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, как я слышу новую распевку. Днями, а бывает, и ночами я исследую аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достижением. И сегодня я осознала, что сделать это благодаря Евровидению не удастся. Очень досадно, искренне. Но буду искать другой путь 💙💛А он где-то точно есть", - пишет артистка.

Певица также кратко высказалась о победителях голосования TVORCHI.

"Но у Творчих действительно мощный номер же был. Я уверена, что Петя Заставный приложит усилия, чтоб на Евровидении было еще лучше! Поэтому Украина будет представлена ​​достойно", — добавила Jerry Heil.

Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

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