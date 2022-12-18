В субботу, 17 декабря, состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2023". Украинцы через приложения "Дія" выбрали победителя - дуэт TVORCHI, состоящий из вокалиста Джеффри Кенни и клавишника Андрея Гуцуляка. Второе место заняла KRUTЬ, третье - Jerry Heil.
Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, в своем Telegram-канале разместила несколько видеообращений, где после объявления результатов Нацотбора в слезах поблагодарила поклонников за поддержку, а позже в письменном виде объяснила, почему расплакалась.
"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, как я слышу новую распевку. Днями, а бывает, и ночами я исследую аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достижением. И сегодня я осознала, что сделать это благодаря Евровидению не удастся. Очень досадно, искренне. Но буду искать другой путь 💙💛А он где-то точно есть", - пишет артистка.
Певица также кратко высказалась о победителях голосования TVORCHI.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Названо имя победителя Нацотбора на Евровидение-2023: кто представит Украину в Ливерпуле
"Оделись в домашнее": Могилевская устроила "пижамную вечеринку" перед премьерой нового спектакля
Массовое отравление угарным газом под Тернополем, медики делают все возможное: детали несчастья
"Надеюсь, что Украина исчезнет с карты": топ-судья в Норвегии обвинил жену-украинку, что она его травила
"Но у Творчих действительно мощный номер же был. Я уверена, что Петя Заставный приложит усилия, чтоб на Евровидении было еще лучше! Поэтому Украина будет представлена достойно", — добавила Jerry Heil.
Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.
Также Politeka писала, что Jerry Heil и Alyona Alyona готовят неожиданную музыкальную премьеру.