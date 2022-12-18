На своей странице в Instagram спортсменка поделилась с украинцами полезным советом.

"Я люблю фразу: "не сравнивай свое начало с чужой серединой", именно с подобных сравнений начинается грех номер два, ЗАВИСТЬ.

Вы могли испытывать проявления завистей у знакомых или находить это в себе, она, как яд, растекается по вашей личной истории. Есть нормальная конкуренция, она заставляет держать осанку как корсет. Например, две компании, занимающие одну нишу (вспомните фильм Ford v Ferrari)", — пишет Анна Ризадинова.

По словам звезды, конкуренция возможна, когда вы примерно равны. Зависть имеет другую основу, она начинается там, где человек находит вымышленного конкурента и пытается обесценить чужой труд.

"В игру вступают оправдания, унижения, обвинение, обсуждение за спиной, ведь в глазах ваших завистников, иллюзия равенства, им кажется, что они равны или даже лучше, а вы несправедливо успешны, привлекательны или красивы. Многие оправдывают зависть вдохновением, но вдохновение нужно искать внутри, опираясь на свои желания и возможности, совершенствуя их, а не из-за признания собственной несостоятельности наряду с кем-то большим. Зависть – это саморазрушение. Направляйте свою энергию на творение и прощайтесь с людьми, которые хотят разрушить вас ядовитыми словами или действиями — резко и без сожаления", — подчеркнула Ризадинова.

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