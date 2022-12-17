Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист показав відео, на якому з'явився у новому образі та заінтригував новою піснею.
Як видно, у короткому відео Макс з'явився в загадковому образі, а його зовнішність виглядає зовсім інакше. На ньому темне вбрання – водолазка та строгий піджак, легка щетина та довша стрижка та скуйовджене волосся. При цьому на тлі темряви, мабуть, горять свічки або відкритий вогонь, що надає образу артиста особливої таємничості.
У підписі до публікації Барських написав: "Просто зараз заходь в мій ТікТок і слухай уривок нової пісні. Підписуйся! Там буде багато нової музики". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео виконавця: "Ого, як круто!", "Щось нереальне", "Вау, ти нас радієш", "Мурашки по всьому тілу", "Мені вже подобається", " Хочеться, щоб у майбутньому, твої очі знову випромінювали радість!", "Який гарний", "Ти такий гарний", "Скільки болю в очах", "Пісня просто бомба".
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