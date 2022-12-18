TVORCHI - відомий український колектив, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, де обійшов KRUTb і Jerry Heil, завдяки чому представить Україну на Євробаченні в Ліверпулі . На сторінці "Євробачення" в Інстаграм привітали гурт із перемогою.

"Україну на Пісенному конкурсі Євробачення-2023 у Ліверпулі представлять TVORCHI!" - написано було під публікацією.

Українці відразу ж почали обговорювати переможця:

"Група класна, але пісня не дуже сподобалася, думала, що переможе Круть))", "Це жесть.... Добре, що відразу у фіналі, 20+ місце наше. Вітаю..", "Ну продовжуємо тренд поганих пісень на наступний рік після перемоги :)", "Блогери зробили свою справу і розкрутили цю пісню. Були об'єктивні сильніші за пісню", "Який жах. Навіть дивитися Євробачення не хочеться. А так хотілося повболівати за Джеррі або Круть", "Слава богу, що ми вже у фіналі. А то б і не вийшли.

Нагадаємо, названо ім'я переможця Нацвідбору на Євробачення-2023: хто представить Україну у Ліверпулі

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