Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами из закулисья Национального отбора на Евровидение-2023, одной из ведущих которого она стала.

Как известно финал Нацотбора проходил в киевском метро 17 декабря, ведущими стали Злата Огневич, Катя Павленко и Тимур Мирошниченко. А по результатам голосования победителями стал дуэт TVORCHI.

Стоит отметить, что для финала Злата выбрала необычный наряд. На новых фотографиях певица позирует в белом платье с прозрачным шлейфом и свободными объемными руками. Фигуру певица подчеркнула изящные бежевым корсетом, а на ее шее массивные украшения. Волосы артистки заплетены в мелкие афрокосички, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации еще до финала Огневич написала: "Нацотбор Евровидения уже в эфире! Выбирай сердцем, удачи каждому участнику. Пусть победит самый сильный". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Красота", "Невероятно красивая", "Злата, вы – отличная ведущая! Такая органичная, искренняя, очень приятно смотреть и слушать!", "Шикарный образ", "Очень красивый образ, непревзойденный вокал и ваша новая песня", "Какая ты крутая ведущая", "Боже, какая стильная".

Напомним, "В один день стали взрослее": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

Как сообщала Politeka, "Вот это разошлась": фаворитка Вакарчука Соловий в шелковой рубашке засветила лишнее на камеру.

Также Politeka писала, что "Плачу от радости": "Холостячка" Мишина появилась с молодым красавцем и заинтриговала украинцев, видео.