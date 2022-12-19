Певец Виталий Козловский показал, что произошло во время их с Наталией Могилевской концерта для украинских защитников.

Артист уже четыре года вынужден оправдываться за то, что развлекал россиян во время войны. В этом году Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Но многие украинцы такое решение осудили и напомнили, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.

В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Козловский рассказал, что во время его очередного концерта для украинских защитников, где также выступала певица Наталья Могилевская, российские оккупанты снова пытались напугать украинцев.

"Приехав на концерт к военным, началась воздушная тревога и все вынуждены были пойти в укрытие. Гнев, апатия, страх перед неизвестным будущим - все это проходит. Ведь наши воины вселяют веру в победное будущее. ❤️", - написал артист под видео, в которому все вместе поют в бункере.

Украинцы в комментариях поддержали артиста:

"Как душу греют такие видео😍";

"Это до мурашек, неподдельная искренность наших людей, настоящих украинцев, наших Защитников";

"Приезжайте почаще, мы всегда вам рады)".

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский в дорогом костюме на фоне ВСУ нарвался на жесткую критику.

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