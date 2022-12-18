В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, в котором победили дуэт TVORCHI. В жюри конкурса сиди трое украинских звезд – победительница Еврововидения-2016 Джамала, солистка The Hardkiss Юлия Санина и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя. Примечательно, что в этом году к выбору судей подошли по-другому и позволили украинцам самим их выбрать – устроили голосование.
Член жюри Тарас Тополя опубликовал в своем Instagram фотографии после финала Нацотбора, на которых появился и со своими коллегами по судейству, и с победителями – Джеффри Кенни и Андреем Гуцуляком. А в подписи к публикации предложил украинцам комментировать, но не фото, а именно результат конкурса.
Пользовали тут же начали обсуждать и Нацотбор, и судей, и победителей:
"Не соглашаюсь с победителем. TVORCHI не имеют украинской идентичности",
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"Тарас, уважаю вас за объективность и справедливость!",
"Профессиональное жюри было очень приятно вас слушать, со всеми комментариями соглашалась. Спасибо вам за вечер",
"Тарас, спасибо вам за трезвое судейство и меткие комментарии",
"Спасибо за честное судейство, это огонь!",
"Должно быть многообразие. Голосовала за них",
"Замечательное жюри, избранное людьми!".
Напомним, "Боже, какая стильная": "Холостячка" Огневич показала вблизи свой образ для финала Нацотбора, фото.
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