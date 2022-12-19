В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась новыми кадрами из своей поездки в Даллас.
"В Далласе в католической школе St. Rita Catholic School дети провели Молитву за Украину. 🙏 По приглашению преподавателей школы я присоединилась к этой Месе. Я зачитала авторскую молитву "За Украину, Мир и Спокойствие" (на англ. языке) и спела акапельно авторскую версию "Отче Наш"", - рассказала Руслана Лыжичко.
Певица также добавила, что ее поразило во время этой встречи.
"Я была поражена, как американские дети искренне молятся за Украину, как светятся в этот момент их глаза и наполнены любовью к Украине их сердца. 🙌 Они верят в нашу Победу. Они восхищаются Украиной. Я безгранично благодарна всем, благодаря кому эта встреча стала возможной. Встреча с этими детьми подарила мне одни из самых сильных впечатлений в моей жизни. Это придало мне сил!", - подчеркнула звезда.
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Дети в Америке передали Руслане множество сделанных листовок, которые она передаст нашим защитникам на передовую.
Украинцы в комментариях поддержали исполнительницу: "Очень сильно. Да будет воля твоя, Господи, сохрани Украину и людей твоих. 💙💛".
Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.
Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.