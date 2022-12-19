Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко показала, что она делает в США.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась новыми кадрами из своей поездки в Даллас.

"В Далласе в католической школе St. Rita Catholic School дети провели Молитву за Украину. 🙏 По приглашению преподавателей школы я присоединилась к этой Месе. Я зачитала авторскую молитву "За Украину, Мир и Спокойствие" (на англ. языке) и спела акапельно авторскую версию "Отче Наш"", - рассказала Руслана Лыжичко.

Певица также добавила, что ее поразило во время этой встречи.

"Я была поражена, как американские дети искренне молятся за Украину, как светятся в этот момент их глаза и наполнены любовью к Украине их сердца. 🙌 Они верят в нашу Победу. Они восхищаются Украиной. Я безгранично благодарна всем, благодаря кому эта встреча стала возможной. Встреча с этими детьми подарила мне одни из самых сильных впечатлений в моей жизни. Это придало мне сил!", - подчеркнула звезда.

Дети в Америке передали Руслане множество сделанных листовок, которые она передаст нашим защитникам на передовую.

Украинцы в комментариях поддержали исполнительницу: "Очень сильно. Да будет воля твоя, Господи, сохрани Украину и людей твоих. 💙💛".

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.