В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, в котором победили дуэт TVORCHI. В жюри конкурса сиди трое украинских звезд – победительница Еврововидения-2016 Джамала, солистка The Hardkiss Юлия Санина и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Так, Юлия опубликовала на своей странице в Instagram милое фото после финала Нацотбора, на котором появилась в компании дуэта TVORCHI. Как видно, снимок певица сделала сама на телефон, она стоит по центру, а с двух сторон от нее Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк, которые будут представлять Украину на Евровидении 2023.

В подписи к публикации Санина написала: "Представители от Украины на Евровидение группа @tvorchi_official. Мои поздравления! Ваши впечатления?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Большинство участников было вообще не до уровня Евровидения. Я соглашаюсь что песня в Творчих не очень хит, но это лучше, что было сегодня. Ну и надо показать, какие мы европейские".

"Джерри #1! Жаль, что на 10 месяце войны общество так и не поняло, что нужно ценить свое, родное, и всеми силами развивать украинскую культуру как нашу идентичность! Мне стыдно за проголосовавших за Творчи".

"Как можно их выбрать?".

"К сожалению, получим место в хвосте".

"Творчи – это о чем? Какой месседж они повезут на международную площадку? Евровидение – это давно уже конкурс не только о музыке. Это возможность осветить еще раз, что у нас война и рассказать о боли украинцев".

"Хорошие представители. Пусть игнорируют все то, что пишут в комментариях. Противно соотносить себя с людьми, которые уже об*срали Творчи с ног до головы относительно национальности и цвета кожи. На фронте доказываем, что не нацисты, а в комментах видишь обратное".

"Ожидал казацкого драйва, которого вообще не было в финале – похоже все казаки с оружием на фронте. Ребята норм, но с подлинностью и идеей проблемка".

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