На своей странице в Instagram интервьюер высказался о главной звезде матча, а также о скандальном запрете от ФИФА на показ обращения Владимира Зеленского.

"Сегодня была классная дуэль двух гениев. Просто один взрослее и точно заслужил этот титул. У второго все впереди. Как поет Элтон Джон "Circle of life". Роналду уже ушел. Время за Месси. И конечно я буду благодарен за счастливую юность, когда я мог наблюдать за ним и Криштиано. Видно так же было грустно, когда уходили Зидан и Дель-Пьеро, но всему свое время. Мбапе, Голанд и другие теперь будут делать ветер", — пишет Анатолий Анатолич.

По его мнению, это неизменный круговорот жизни.

"Молодые и мощные побеждают взрослых и типа неизменных. Почти всегда. Но только не сегодня. Сегодня все как в сказке. Так должно было случиться, хоть я и болел за Францию. И на то есть причины", — признается ведущий.

"Но, несмотря на то, что ФИФА обычные ссыкуны, которые побоялись реакции своих спонсоров из рашки, и не дали выступление Зеленского перед началом матча, все равно мы получили сказку. И знаю, что на передовой сегодня смотрели футбол, потому что это часть нашей жизни. Этот чемпионат был без нас, но ничего. Свое догоним. Это дало нам возможность хоть на мгновение почувствовать нормальную жизнь. Как раньше. И это важно", - отметил Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.