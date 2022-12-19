Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии в национальном образе.

Как оказалось, Анна побывала на настоящих украинских вечерницах, судя по геолокации это было на базе отдыха в Киевской области. На снимках девушка позирует в национальном наряде – с цветастой юбкой, вышиванкой и даже с платком на голове. Волосы девушки выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "Вечерницы 2022". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами:

"Улыбка красивая".

"Какие все красивые".

"Какая красота".

"Вечеринка мечты".

"Очень круто. Лучше, чем ночные клубы и другая лабуда".

"Классная идея! И очень атмосферно".

"Как здорово".

"Как красиво".

"Очень красивая".

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