Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии в национальном образе.
Как оказалось, Анна побывала на настоящих украинских вечерницах, судя по геолокации это было на базе отдыха в Киевской области. На снимках девушка позирует в национальном наряде – с цветастой юбкой, вышиванкой и даже с платком на голове. Волосы девушки выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Неплях написала: "Вечерницы 2022". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами:
"Улыбка красивая".
"Какие все красивые".
"Какая красота".
"Вечеринка мечты".
"Очень круто. Лучше, чем ночные клубы и другая лабуда".
"Классная идея! И очень атмосферно".
"Как здорово".
"Как красиво".
"Очень красивая".
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