В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, в котором победили дуэт TVORCHI. В жюри конкурса сидели трое украинских звезд – победительница Еврововидения-2016 Джамала, солистка The Hardkiss Юлия Санина и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Так, Джамала опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показала свое выступление в прямом эфире Национального отбора на Евровидение. Как известно, во время голосования за участников Нацотбора, член жюри Джамала выступила с песней "Батьківщина", которая была написана по мотивам стиха Василия Симоненко.

В подписи к публикации Джамала раскрыла некоторые подробности закулисья: "Где взять силы спеть это слово Батьківщина?": говорю я на саундчеке. Такое глубокое и крепкое, что едва хватает дыхания… Live-премьера "Сына" из EP "Поклик" на стихи Василия Симоненко и мелодию Платона Майбороды. Болезнь, длинная дорога и холод не помешали мне петь. Спасибо, что вы со мной".

Украинцы тут же прокомментировали новую публикацию звезды:

"Промурашило".

"До слез".

"Мурашки".

"Как красиво".

"Спасибо, что воспроизводите украинские стихи, мурашки по коже".

"С первых нот мурашки".

"Мурашки по телу".

"Как же вы мелодично поете! Люблю!".

"Каждый раз плачу, как слушаю".

Напомним, "Боже, какая стильная": "Холостячка" Огневич показала вблизи свой образ для финала Нацотбора, фото.

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