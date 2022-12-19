Как сообщает Politeka.net, в мае 2020 года известный украинский певец Виктор Павлик женился на молодой избраннице Кате Репяховой. В этом году пара празднует седьмую годовщину романтических отношений. В связи с этой датой Катерина решила опубликовать романтическое видео с мужем. Небольшой ролик появился на ее странице в Инстаграм.
По такому знаковому случаю Екатерина Репяхова, собрала кадры с любимым мужем. На них можно заметить поездки супругов за границу, их фотосессии и совместные интервью, а также, как они проводили время с их сыном Михаилом. Супруги выглядят счастливыми вместе - у них невероятная светлая и добрая семья.
"Воспоминания. Наша жизнь длиной в 7 лет", – написала под кадрами Екатерина.
Отметим, что Виктор Павлик познакомился с 27-летней Катей Репяховой семь лет назад на концерте в Николаеве. И все благодаря тому, что их номера в отеле были рядом.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Пономарев удивил кадром с Дзидзьо и Горбуновым за границей: "Гордость украинского шоубиза"
Взрыв "украинского подарка" в офисе полиции Варшавы: польский генерал рассказал, как сам "случайно привел в действие"
"Мы с вами достигли дна": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка озадачил украинцев новым заявлением
Фаворитка "Холостяка" Топольского показала свой настоящий характер: "Наконец человек, который раздражал..."
Девушка уверяет, что не планировала соблазнять кумира или же женить его на себе. По ее словам, их соседство в отеле – это просто случайное совпадение. Кроме того, как вспоминает Репяхова, в тот день на концерт она приехала не сама, а с возлюбленным.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена украинского певца Виктора Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.