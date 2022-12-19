Как сообщает Politeka.net, в мае 2020 года известный украинский певец Виктор Павлик женился на молодой избраннице Кате Репяховой. В этом году пара празднует седьмую годовщину романтических отношений. В связи с этой датой Катерина решила опубликовать романтическое видео с мужем. Небольшой ролик появился на ее странице в Инстаграм.

По такому знаковому случаю Екатерина Репяхова, собрала кадры с любимым мужем. На них можно заметить поездки супругов за границу, их фотосессии и совместные интервью, а также, как они проводили время с их сыном Михаилом. Супруги выглядят счастливыми вместе - у них невероятная светлая и добрая семья.

"Воспоминания. Наша жизнь длиной в 7 лет", – написала под кадрами Екатерина.

Отметим, что Виктор Павлик познакомился с 27-летней Катей Репяховой семь лет назад на концерте в Николаеве. И все благодаря тому, что их номера в отеле были рядом.

Девушка уверяет, что не планировала соблазнять кумира или же женить его на себе. По ее словам, их соседство в отеле – это просто случайное совпадение. Кроме того, как вспоминает Репяхова, в тот день на концерт она приехала не сама, а с возлюбленным.

Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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