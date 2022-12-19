Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Оля Цибульская поделилась с поклонниками важной новостью. Так, вместе с Дидзьо, Александром Пономаревым и Юрием Горбуновом они устроили благотворительный концерт в Чехии - "Украинское Рождество в Праге". Певица на своей странице в Инстаграм показала кадры из концерта и поделилась, чего они вместе с артистами добились.

"Никогда не забуду то, что произошло вчера. Сегодня целый день перематываю в голове, и до сих пор мурашки по коже", - поделилась впечатлениями Оля Цибульская.

На рождественский концерт пришло 600 зрителей и каждый из них задонатил для ВСУ. Так, певица Оля Цибульская отметила, что для наших защитников было собрано 100 тысяч евро. На эти деньги будут закуплены авто, дроны, генераторы, зимняя одежда для девушек-защитниц из ВСУ, тепловизоры и много другого для нашей Победы.

Стоит отметить, что Оля Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

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