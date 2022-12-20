У известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, который не комментирует разговоры о своем возможном разводе, якобы появилась новая девушка.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила в своем телеграм-канале украинская травести-дива и телеведущая Монро.

«А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в инста. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет да любовь, он свободен, но, ничто так не бодрит, как свежая сплетня», - написала Монро.

В комментариях пользователи соцсетей удивляются «Что, опять?» и шутят, что у телеведущего скоро будет свой клуб бывших жен.

«Мне нравилась его вторая жена. Приятная, без пафоса! Даже немного жалко ее», «Чем она могла нравиться? А Остапчук страшно некрасиво себя вел с женой и детьми», «Ничего не поделаешь очень смазливый мужчина, а женщины сами ведутся на личико, а не на то, какой он человек», «Ну, мне он тоже не нравится, но другие женщины ведутся на него», - обсуждают пользователи соцсетей.

Напомним, Остапчук и Кристина Горняк сочетались браком в 2020-м году. Это был второй брак для телеведущего.

Пара строила дом недалеко от Киева и не скрывала, что мечтают о рождении детей. Разговоры об их расставании появились в начале сентября этого года, вскоре Остапчук появился на фото без обручального кольца.

Развод супруги не комментируют, но Кристина в своем Инстаграм отвечает на вопросы относительно того, например, верит ли она в любовь.

Также сообщалось, что жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена Остапчука рассказала о пережитом в день обстрела.