Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк нещодавно повернулася в Україну з відпустки в Австрії. Вона вирішила поспілкуватися з користувачами мережі та відкрита в Інстаграм-Сторіз про особисте.
Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, чи зіштовхувалася вона зі зрадами з боку коханого і чи було у їхніх стосунках місце для ревнощів.
Незручне питання нотаріусу поставили шанувальники в Instagram, адже в Мережі вже давно ходять чутки про те, що знамените подружжя вже не разом.
"Я ніколи не ловила на зрадах свого партнера і не зустрічалася з таким сильним болем. Що ж до ревнощів, то я дуже власниця і не люблю ні з ким ділитися - все моє, це моє. Але ревнощі трохи інше, це зустріч зі своєю невпевненістю. Тому цей момент краще опрацювати із собою", - зробила визнання Христина Горняк.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Російський літак спалахнув просто в повітрі: очевидці зняли кадри
"Які ви красиві": Сумська зворушила кадром із коханим чоловіком-актором
Переселенці подали тисячі звернень "про порушення прав": у чому причини
Лежали у ліжку: тіла молодої пари знайшли на Дніпропетровщині, подробиці
Христина Горняк також зізналася, що попри все ще вірить у кохання. Вона вважає, що в такий час, як зараз – лише кохання рятує наш емоційний та душевний стан.
Нагадаємо, що дружина Остапчука "кайфанула" в компанії іншого, поки чоловіка немає поряд.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука розкрила, що тримає її за кордоном.