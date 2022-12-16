Незручне питання Христині Горняк поставили шанувальники в Instagram, адже в Мережі вже давно ходять чутки про те, що знамените подружжя вже не разом.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк нещодавно повернулася в Україну з відпустки в Австрії. Вона вирішила поспілкуватися з користувачами мережі та відкрита в Інстаграм-Сторіз про особисте.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, чи зіштовхувалася вона зі зрадами з боку коханого і чи було у їхніх стосунках місце для ревнощів.

Незручне питання нотаріусу поставили шанувальники в Instagram, адже в Мережі вже давно ходять чутки про те, що знамените подружжя вже не разом.

"Я ніколи не ловила на зрадах свого партнера і не зустрічалася з таким сильним болем. Що ж до ревнощів, то я дуже власниця і не люблю ні з ким ділитися - все моє, це моє. Але ревнощі трохи інше, це зустріч зі своєю невпевненістю. Тому цей момент краще опрацювати із собою", - зробила визнання Христина Горняк.

Христина Горняк також зізналася, що попри все ще вірить у кохання. Вона вважає, що в такий час, як зараз – лише кохання рятує наш емоційний та душевний стан.

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