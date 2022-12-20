Украинская комедия «Соседка» с Ксенией Мишиной в главной роли вызвала любопытство у украинцев и, соответственно, стала темой обсуждения.

Фильм «Соседка», в которой Ксения Мишина сыграла учительницу музыки, выходит в украинский прокат 29 декабря, пишет Politeka.net.

В описании рассказывается, что главный герой комедии холостяк Петр поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей.

Так в его квартире появляется Вероника, которую и играет Ксения Мишина – учительница музыки, только что ушедшая от мужчины-тирана.

«Однако ставки растут, когда Петр узнает о детях Вероники! Справится ли мачо с вызовами совместной жизни?» - интригуют создатели фильма.

В ролях, помимо Ксении Мишиной и Артемия Егорова, также можно будет увидеть певицу Jerry Heil и блогера Анну Тринчер.

В комментариях к трейлеру украинцы делятся своими ожиданиями от фильма. Так, некоторые уверены, что речь о большом успехе не идет.

«Вот зачем, скажите мне на милость, нужно строить романтические фильмы на сюжете, связанном с дебилизмом? Что-то мне подсказывает, что она о споре узнает и сильно обидится в момент, когда ему на этот спор будет уже плевать и он влюбится в нее "по самые уши».

«Что это? Снова хамовитый мужик выставляется норм. Взял и изменился в 40, потому что "влюбился". А потом молодые девушки думают, что это реально такое возможное и столько ошибок совершают в своей жизни. Еще и психолога потом нужно посещать...», «Кринж на кринже - яростный кринж».

«Таких сюжетов в фильмах уже полно. Он – красивый, сексуальный, мужественный, состоятельный, эдакий холостяк – холостяк. И бац, или нужно срочно семью сыграть и ищет какую-нибудь девушку, потому что у его партнеров семейные ценности превыше всего и контракт сорвется. Или на спор с друзьями охмурит хоть кого», - пишут некоторые.

Другие высказали мнение, что Мишиной не идет парик: «Такой дурацкий парик у Мишиной. И очень неестественно смотрится», " «Зачем натянули на нее парик?».

Третьи же уверены, что украинцы очень нуждаются сейчас в комедии, ведь надо продолжать улыбаться, жить, не смотря ни на что:

«Украинское кино за последние несколько лет существенно выросло и есть чем обрадовать своего зрителя. Уверен, что и этот фильм зацепит многих в хорошем смысле слова».

«Приятно, что, наконец, наше украинское кино заняло достойное место. И каждый жанр должен развиваться, потому что у каждого есть свой зритель. Уверен, что этот фильм понравится».

«Классно,будет что с семьей посмотреть».

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