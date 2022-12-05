Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті зірка обрала гумориста Олександра Еллерта, з яким тривалий час зустрічалася після проекту. Але зрештою пара розійшлася, але після повномасштабного вторгнення знову опинилися разом у Буковелі. При цьому відносинами Ксенія цього не назвала. А через деякий час Еллерт поїхав до США, після чого Мішина попросила не згадувати ім'я Олександра поряд із ним.

Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася кадрами з ранку, де позувала у ванній кімнаті, одягнувши топік.

"Доброго ранку :) Сьогодні прокинулася в гарному місці, про яке давно мріяла :) Але про це трохи пізніше", - написала Мішина у своєму блозі.

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