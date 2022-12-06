"Холостячка" Ксенія Мішина показала, як реалізувала свою мрію, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса та головна героїня шоу "Холостячка", де переміг гуморист Олександр Еллерт. Але пара не змогла побудувати щасливі стосунки та розійшлася. Не забуває Ксенія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Мішина поділилася фотографіями, де гуляла Венецією, Італія.

"Чи потрібно щось писати про емоції?"

Ще одна маленька мрія", - написала зірка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже-дуже обожнюю", "За вами приємно спостерігати, віє таким позитивом і спокоєм", "Дуже люблю Італію, а Венецію особливо! Сподіваюся, після закінчення війни обов'язково туди повернутися ще не раз", "Так, там круто, згодна" , "Зараз моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і настав мир. Адже щодня нелюди вбивають людей", "Якщо маленька мрія – треба писати, здійснити мрію".

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина заговорила про свій успіх закордоном після одного дня .

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в купальнику закордоном заговорила, як треба жити у війну

Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина розповіла, чим відрізняються тренування за кордоном від домашніх.



