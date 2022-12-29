Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом буженины, которую можно подавать на Новый год.

Шеф-повар на своем сайте предложил украинцам приготовить на праздничный стол буженину с яблочным конфитюром.

"Вкусная сочная буженина всегда ассоциируется с праздником. Нарезаете тонкими слайсами и подаете с горчицей и хреном. Ну очень вкусно. Но у гурманов свои мечты, удовлетворять которые мы будем с помощью сладкого яблочного конфитюра. Он пропитает каждый кусочек и сделает вкус более богатым и оригинальным. В условиях отсутствия электроэнергии, удобно и то, что буженина с яблочным конфитюром подается холодной", — советует Евгений Клопотенко.

Для буженины берем следующие ингредиенты:

600 г свиной корейки

2-3 зубчика чеснока

2-3 веточки розмарина

50 г меда

крупная морская соль, черный молотый перец по вкусу

2 ст. л. оливкового масла

1,5 лайма

1 звездочка аниса

Для яблочного конфитюра:

200 г кисло-сладких яблок

100 мл воды

1 веточка розмарина

50 г сахара

1 лавровый лист

Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Свиную корейку промойте, обсушите бумажными полотенцами и зачистите от пленок и жира. Смажьте мясо 2 ст. л. оливкового масла (можно и подсолнечного). Посолите крупной морской солью и поперчите со всех сторон.

Далее делаем неглубокие надрезы в мясе, куда помещаем 2-3 веточки розмарина, а также небольшие дырочки – для 2-3 зубчиков чеснока (можно и больше). Выжмите сок из одного лайма и полейте кусок свинины. Натрите цедру из половины цитруса и смажьте ей мясо.

Сделайте медово-лаймовый соус для свинины. Для этого смешайте в мисочке сок половины лайма 50 г жидкого меда и 1 звездочку аниса. Хорошо перемешайте. Если у вас мед засахаренный, растопите его на паровой бане или в микроволновке. Мясо переложите на противень и смажьте его соусом с помощью кулинарной кисточки", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Ставим мясо запекаться 30-40 минут при температуре 180 градусов, чтобы оно хорошо подрумянилось.

Чтобы приготовить яблочный конфитюр, очистите от кожуры 200 г кисло-сладких яблок и порежьте небольшими кубиками. Поместите в сотейник, добавьте веточку розмарина и лавровый лист, всыпьте 50 г сахара и влейте 100 мл воды. Варите конфитюр на среднем огне примерно 10-15 минут.

"Достаньте мясо из духовки, переложите на тарелку и сразу выложите яблочный конфитюр. Оставьте на 15-20 минут, чтобы мясо хорошо пропиталось соком яблок. Подавайте к столу", — добавил Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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