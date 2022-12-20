В понедельник, 19 декабря, Ане исполнилось 5 лет. Леся Никитюк, приехав на празднование, показала не только именинницу и ее подарки, но и ее миловидную маму.
«Друзья, оцените сегодня образ нашей молодой мамочки, моей кумы. Мейкап я делала сама, вот этими ручками, по всем мейкаперским профессиональным канонам», - сообщила Никитюк.
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Телеведущая призналась, что ей очень нравится результат ее стараний:
«Тебе так классно! Губы плюс три миллиметра от меня в подарок. Чтобы все говорили, что не только я себе губы накачала. Очень красиво!».
Напомним, на днях Леся Никитюк гневно отреагировала на очередные замечания в ее адрес.
«Смотрите за своими дочерями, любите их и рассказывайте, что и куда они должны колоть. Моя мама вашим детям комментарии не пишет», – заявила Леся Никитюк.
Также Никитюк эмоционально высказалась относительно своих завистников.
Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк, Огневич и другие звезды бурно отреагировали на выступление Верки Сердючки.