В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, в котором победили дуэт TVORCHI. В жюри конкурса сидели трое украинских звезд – победительница Еврововидения-2016 Джамала, солистка The Hardkiss Юлия Санина и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Так, Джамала опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из закулисья съемок, а в подписи к публикации поделилась своими эмоциями. Как видно, на фотографиях артистка позирует в наряде, в котором пришла на съемки – белом костюме с черной кружевной накидкой. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

Звезда поделилась своими эмоциями после съемок Нацотбора в метро: "Наверное, я никогда бы не попала в эти темные тоннели на глубине 90 метров под землей. Когда я училась в консерватории, метро всегда было необходимостью. Проехать 5 станций, с Майдана Незалежности в общежитие на Оболони. Ох. То есть раньше это был удобный способ для передвижения, остается таким и сейчас, но – не только. Сегодня станции метро являются символом спасения от постоянно летящих на нас ракет. То, что мы все выглядели празднично и сделали свой выбор, несмотря ни на что, выглядит действительно сюрреалистично. Как будто невозможно в нашей реальности. Метро – символ несокрушимости, который в том числе позволяет нам продолжать не только повседневную жизнь, но и творческую".

Напомним, "Мы должны гордиться": Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.

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