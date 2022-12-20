Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда яркие снимки с прогулки в морозный день.
На новых фотографиях Светлана запечатлена, видимо в Киеве, она вышла прогуляться по заснеженных улицах в теплом, но стильном наряде. Перед камерой беременная звезда появилась в длинном теплом платье серого оттенка, поверх которого накинула бежевую шубку, а на ее ногах белые ботинки. Яркие рыжие волосы артистки спрятаны под серой шапкой, а на ее лице нет макияжа.
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Magic, несмотря ни на что, да?". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:
"Волшебная! Невероятная!".
"Красивая! У вас девочка, наверное, будет".
"Пузанчик такой".
"Свет в тебе, свет во мне".
"Вау! Поздравляю. Ждем пополнения семьи".
"А живот уж так порядочно видно".
"У вас будет мальчик, здоровые будьте вы и ваши родные".
"Как животик быстро растет".
"Вы смелые родители".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Визит Си Цзиньпина увенчался подписанием мощнейших договоров и соглашений, которые будут играть очень серьезную роль, - Дмитрий Спивак
Враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев"
"Вечная память": украинцев потрясло несчастье с детьми на речке
Жители Тернополя взбунтовались против дома, у которого "никогда не отключают свет": чем все закончилось
Напомним, "Мы должны гордиться": Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.
Как сообщала Politeka, "Как атмосферно": Квиткова из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном у наряженной елки.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss разругала украинцев снимком с победителями Нацотбора: "Как можно их выбрать?".