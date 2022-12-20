Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда яркие снимки с прогулки в морозный день.

На новых фотографиях Светлана запечатлена, видимо в Киеве, она вышла прогуляться по заснеженных улицах в теплом, но стильном наряде. Перед камерой беременная звезда появилась в длинном теплом платье серого оттенка, поверх которого накинула бежевую шубку, а на ее ногах белые ботинки. Яркие рыжие волосы артистки спрятаны под серой шапкой, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Magic, несмотря ни на что, да?". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:

"Волшебная! Невероятная!".

"Красивая! У вас девочка, наверное, будет".

"Пузанчик такой".

"Свет в тебе, свет во мне".

"Вау! Поздравляю. Ждем пополнения семьи".

"А живот уж так порядочно видно".

"У вас будет мальчик, здоровые будьте вы и ваши родные".

"Как животик быстро растет".

"Вы смелые родители".

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