Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость, которая была судьей Национального отбора на Евровидение-2023 поделилась милыми праздничным фото, на котором показала своего домашнего любимца.
Как видно, на новой фотографии Юля запечатлела себя в уютной комнате с наряженной елкой, а на руках у нее сидит очаровательный пушистый песик. Перед камерой певица пояивлась в ярком теплом свитере желтого цвета с красным узором на рукаве. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.
В подписи к публикации Санина написала: "С Днем святого Николая". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:
"Какая милота. С праздником".
"Собачка хорошенькая".
"С праздником".
"Поздравляю с праздником".
"У собачки глаза человеческие, странно".
"Вы даже похожие".
"Какие милые!".
"С праздником! Пусть святой Николай исполнит одно желание всех украинцев!".
"Передайте Бусе, что я ее люблю".
"Желаю скорейшей победы".
"С праздником! Пусть все мечты и желания исполнятся".
"Очень красивая, умная и, главное, для артиста, неповторимая, и это правда".
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