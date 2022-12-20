Певица Ольга Цибульская, как и многие другие украинские артисты, лишилась своих привычных заработков, концертов.

Так, по словам Цибульской на своих благотворительных концертах она не зарабатывает.

«Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, он может работать. Конечно, не так, как раньше, но может. Плюс у меня есть роялти от песен, которые начали теперь слушать", – сообщила артистка в эфире «Слава +» Славе Демину.

Примечательно, что именно с этим мужчиной Цибульская едва не развелась. Причем, неоднократно.

Артистка призналась, что за 20 лет семейной жизни она не менее 10 раз хотела разойтись с Сергеем.

«Я собирала свои шмотки в розовый чемодан раз 10. Грюкала дверью, била посуду. Сергей чуть-чуть мудрее, а я экспрессивная баба», - сказала Оля.

По ее словам, после одного из таких «выступлений» муж ей сказал: "Ты можешь делать все, что угодно. Я принял решение: я хочу быть с тобой. А ты хоть о стенку головой бейся".

«В какой-то момент и я стала мудрее. Поняла: быть вместе — это решение», - сообщила Цибульская.

Отметим, что певица все годы прятала своего любимого от СМИ, и только летом 2022-го года показала его лицо.

Напомним, Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Понамаревым порадовала украинцев.

Также Цибульская рассказала, почему отважилась показать мужа впервые за 20 лет, фото.

Кроме того, Politeka.net писала, что муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.