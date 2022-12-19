Співачка Оля Цибульська зазначила, що для наших захисників було зібрано рекордну суму.

Як повідомляє Politeka.net, українська виконавиця Оля Цибульська поділилася з шанувальниками важливою новиною. Так, разом із Дідзьо, Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим вони влаштували благодійний концерт у Чехії - "Українське Різдво у Празі". Співачка на своїй сторінці в Інстаграмі показала кадри з концерту і поділилася, чого вони разом з артистами досягли.

"Ніколи не забуду те, що сталося вчора. Сьогодні цілий день перемотую в голові, і досі мурашки по шкірі", - сказала Оля Цибульська .

На різдвяний концерт прийшло 600 глядачів і кожен із них задонотив для ЗСУ. Так, співачка Оля Цибульська наголосила, що для наших захисників було зібрано 100 тисяч євро. На ці гроші будуть закуплені авто, дрони, генератори, зимовий одяг для дівчат-захисниць із ЗСУ, тепловізори та багато іншого для нашої Перемоги.

Варто зазначити, що Оля Цибульська народилася 1985 року у Рівненській області. 2007 року у складі дуету стала переможницею шоу "Фабрика зірок" на "Новому каналі". Сольну кар'єру артистка розпочала 2009-го.

У жовтні 2020 року співачка презентувала перший альбом "По барабану", присвятивши його своєму 35-річчю. Найбільш відомі пісні з Цибульської репертуару – "Сукня біла", "Сонечко", "Жду. Цьом", "Киця".

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