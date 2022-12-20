Популярная украинская артистка Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм, как на живет сейчас заграницей, в каких проектах участвует и чем занимается. Также Тина приезжает домой в Киев для новых съемок, о чем недавно уже рассказывала в сети.

В этот раз артистка впечатлила кадрами перед работой, приметив, что краситься пришлось в темноте и полностью без света, но она справилась.

Отметим, Тина продемонстрировала привычным макияжем, который уже стал чем-то вроде ее визитной карточки – красная помада, нюдовые тени и укладка локонов под «морские волны».

«Мейк в темноте готов» - поделилась Тина и показала, как она отдыхает перед очередными съемками. Ране Кароль часто обращала на проблему со светом для многих украинцев и желала всем света и добра.

Ранее мы писали, певица Тина Кароль не скрывает, что будет требовательной и строгой свекровью, а к избраннице своего единственного сына Вениамина у нее много требований.

«Выше меня, жених. Я так смотрю, думаю, Боже мой, это какая-то в мои руки попадет. Девушки, я не знаю, честно у меня такой жесткий фейс-контроль… Он пока делает вид, что он пока об этом не думает. А я уже на стреме», - сообщила Тина Кароль.

Напомним, отец Вениамина, супруг Тины Кароль Евгений Огир ушел из жизни в апреле 2013-го года. У мужчины был рак желудка.

Также сообщалось, что Тина Кароль смутила украинок новым селфи.