Популярна українська співачка Тіна Кароль щодня вражає новими кадрами, тому шанувальники часто пишуть їй свою думку про роботу, нові композиції та виступи. З недавніх пір артистка також ділиться і особистими фото, без трендових образів.

На цей раз Кароль показала добірку своїх селфі з яскравою обробкою, завдяки якій отримала багато компліментів. Зірці було достатньо покрутитись перед об'єктивом і посміхнутися, щоб виглядати привабливо.

Однак у мережі звернули увагу на губи артистки:

«Так подобається фото, де Ви посміхаєтеся; Які фото гарні, ви така гарна! Око не відірвати!; Люблю фото з посмішкою; Красуня 🥰😍; Губні хороші підкачала 👍👀; на губах є природні зморшки – вони натуральні; подивіться на фото з молодості початку кар'єри і зараз порівняйте; у мене також змінюється вигляд губ і що? змінюється вік, вага; гаманець і сміливість на деякі речі теж, ну це так вже дуже далеко зайшла, хоча з цієї зміни і починаються)».

Примітки, цитати та вірші Тіни завжди підтримують та обговорюють у мережі, адже раніше артистка уникала спілкування поза сценою.

«Надто сильна, щоб бути слабкою. Занадто слабка, щоб не бути сильною», - написала Тіна під добіркою чорно-білих кадрів. Фото було зроблено перед недавніми виступами співачки.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до журі Нацвідбору Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі та Тіні Кароль.