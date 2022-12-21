Дома у Павлика, как и у миллионов украинцев, проблемы с электроэнергией и связью.

Чтобы поднять себе настроение, Екатерина Репяхова применила давно проверенное средство – изменить прическу и сделать макияж.

«Чтобы не поехать кукухой. Просто делаем себе хорошее настроение и верим в лучшее», - рассказала Репьяхова на своей странице в Инстаграм, демонстрируя маленькие косички с серьгами и мейкап.

Также супруга певца показала новогоднюю елку в своем офисе и рассказала, что спешит на встречу.

Напомним, ранее Репяхова сообщила, чем завершилась скандальная история с квартирой, в которой жила бывшая супруга Виктора Павлика.

«Ровно год назад на всю страну прогремела новость о том, что мой муж выгоняет на улицу свою бывшую жену... Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена. Она была в кредите, она поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену", - рассказала Репяхова.

По ее словам, квартира очень большая и стоит огромных денег. Кредит на недвижимость был взят 15 лет назад.

"И мой муж отнес туда более 500 тысяч долларов. При том, что стоимость квартиры на сегодняшний день где-то 120 – там две квартиры, сделанные под одну, то есть это большая достаточно квартира", – пояснила супруга Виктора Павлика.

Катя также рассказала, что каждый месяц певец относил в банк по 30, 40 и даже 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, какой макияж сделала своей куме.

Также сообщалось, что жена Павлика сделала романтический ролик в годовщину отношений.

Кроме того, Politeka писала, что Катя Репяхова рассмешила кадрами с маленьким сыном.