Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз девушка опубликовала забавное видео с карусели и рассказала, как дорого жить в Штатах.

По словам Алины, она подсчитала примерный бюджет, во сколько обходится жизнь в Лос-Анджелесе. "Сколько нужно на жизнь в LA. Не на мажорную, а так только на действительно необходимые вещи и это начало", - начала свой пост Гросу и далее подробно расписала цены.

Так, по словам певицы, стоимость аренды более-менее нормального жилья стартует от 2 тысяч долларов, но можно сэкономить, если арендовать комнату или снимать квартиру еще с кем-то. Аренда машины обойдется от 750 долларов в месяц, это если самая дешевая. Алина уточнила, что без авто в Лос-Анджелесе сложно, так как город большой, а метро там нет. Домашний интернет обойдется в 150$, мобильный номер (карточка) 40-60$.

Что касается питания, то тут Гросу отметила, что готовить дома сильно дешевле, чем покупать готовую еду или питаться в кафе. При этом, по словам певицы, еда довольно жирная, так что можно и набрать лишний вес. Также она рекомендует не соблазняться на всякие снеки, которых в ЛА очень большое разнообразие, но и стоят они дорого.

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