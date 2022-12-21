Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, о разводе которого недавно заговорили в соцсетях, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал фото с освобожденной Харьковщины, где встретился с местными жителями.

На новой фотографии Владимир запечатлел себя на фоне огромной толпы людей, среди которых большинство женщины. Выглядит он при этом очень радостным и мило улыбается. Тем временем женщины на фото тоже весело машут руками в камеру. Судя по всему, Вова приехал к людям на Харьковщине с гуманитарной помощью.

В подписи к публикации Остапчук написал: "У них нет света, отопления, газа, воды или связи. Но их внутреннее тепло – это нечто невероятное. Старый Салтов, 19.12, деоккупированная Харьковщина".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего, а некоторые сравнили его с певцом Олегом Винником. Видимо, это сравнение – отсылка к Виннику и его "волчицам".

"Ты теперь как Винник".

"Молодцы!".

"Красиво".

"Наши дорогие харьковчане, держитесь".

"Слава Богу, что некоторым людям удалось покинуть эти города и села".

"Вова, вы крутые! Спасибо Вам за поддержку!".

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