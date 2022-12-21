Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, опубликовала в своем Instagram кадры со сцены и сделала неожиданное заявление. Как оказалось, певица, которая много лет занимается музыкой и уже ранее пробовала свои силы на Нацотборе, предложила свою помощь победителям.
Как известно, победителями в этом году стал дуэт TVORCHI, и именно они представят Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле. По словам Яны, она уже разговаривала с продюсером группы и готова прийти на помощь в подготовке их выступления на сцене международного конкурса.
"Результат в любом случае был бы правильным, ведь посмотрите, сколько крутых новых имен, во-первых, услышал украинский народ, а во-вторых, @tvorchi_official действительно покажут нашу страну как страну без границ. Если ребятам потребуется моя помощь с текстом или усилением припева – я всегда буду открыта, мы общались уже с продюсером @tvorchi_official. Потому что все украинские музыканты сегодня – часть команды, которая сделает так, чтобы украинская музыка вышла на мировую арену. И в этом я вижу миссию своей жизни", - написала Шамаева в соцсети.
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