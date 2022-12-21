Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка порадовала очаровательными кадрами со Львова и рассказала о последнем концерте в этом году.

Как видно Джамала приехала во Львов и вышла на прогулку по центру города, на снимках она позирует возле Оперного театра. Перед камерой артистка появилась в удобном и теплом наряде – на ней широкие штаны, длинная белая кофта и черная куртка. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Джамала написала: "Львов, я влюблена. Всегда сказочный! Уже сегодня встретимся в Оперном. Жду встречи с вами и напоминаю, что средства приобретенных билетов мы направляем на поддержку детей, пострадавших от войны. Последний концерт в этом году. Приятно, что это ты, Львов!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Он всегда такой".

"Очаровательная красавица".

"Родной Львов. Удачного выступления! Любим".

"Я тоже влюблена во Львов, хотя всю жизнь жила на юге. Как закончится война, поеду жить в этот красивый город".

"Вы прекрасна".

"Боже, какая вы красивая".

"Хорошего концерта всем, кто во Львове".

"Вы такая милая".

"Рады видеть вас во Львове".

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