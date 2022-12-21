Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женился на актрисе Снежане. У пары есть трое детей - Елисей и Веселина, а также Артур, которого снежана родила еще до брака с Сергеем. Не забывает жена Бабкина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда решила показать хейт в свою сторону.

"Вы же харьковчанка. Неуместный пост в это тяжелое время. Слава богу, что у вас все хорошо!! А вы подумали, как у других, как им сейчас?? И имею ли они возможность путешествовать с мужем", - написала Фанатка.

"Совсем неуместно мне все это писать! Только потому, что я каждую минуту думаю, как там все наши, яя стараюсь сделать больше благотворительных концертов, чтобы отправить больше денег на помощь в Украину! И путешествием это сложно назвать. 2 концерта на Кипре и полетели дальше. Если у вас много свободного времени, подумайте, чем вы можете быть полезной своему Харькову", - написала Снежана.

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