Известный украинский музыкант, лидер группы "Антитела" и судья Нацотбора на Евровидение-2023 Тарас Тополя обратился за помощью.

В этот раз на своей странице в Instagram артист объявил срочный сбор.

"После очередной атаки позиций нашего 130 Бата, отраженной не без потерь и очень дорогой ценой… После ежедневных круглосуточных арт обстрелов… большинство технического и оперативного имущества батальона уничтожено! Сгорели важные средства радио-связи, аэро-разведки, защиты и поражения. Поврежден транспорт", - пишет Тарас Тополя.

Враг также попал в наблюдательный пункт его родной 4-й роты. К счастью, собратья живы, только получили легкие контузии.

"К примеру, даже те экофло, которые мы только что передали, на следующий день также были уничтожены огнем артиллерии оккупантов. Война как черная дыра, поглощает колоссальные ресурсы. Подразделение частично боеспособно, и как всегда, на одном из самых тяжелых направлений - донецком, продолжает , несмотря на все, выполнять боевые задачи. Поэтому просим вас поддержать сбор средств на закупку вещей, которые позволят как можно быстрее восстановиться и дать оккупантам мощный бой!", - подчеркнул лидер "Антитела".

Минимальная необходимая сумма – 2 млн гривен. Критический минимум: 10 инверторных генераторов (6000+€), 10 шт Экофло (6000+€), 1 тепло коптер (~ 300к грн+), DJI Mavic 3 fly more combo - 120к х5, Старлинки 4шт по 450$, павербанки 19500грн, планшеты Lenovo Tab M8 - 10шт, ноутбуки, рации, ремонт и восстановление автомобилей, расходы СТО.

Напомним, Тарас Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, что Тарас Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.