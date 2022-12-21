Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась с украинцами рецептом интересной закуски.

На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить закусочный соленый кекс с овощами и курицей.

Для приготовления необычного кекса по рецепту звезды "Мастер Шеф" нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г кабачка (1 штука)

1 большой лук

200 г шампиньонов

400 г куриного филе

200 г яиц (4 штуки)

200 г сметаны жирностью 10% (1 стакан)

Соль и перец (по вкусу)

120 г муки (1 стакан)

8 г разрыхлителя

Растительное масло (для жарки)

Сливочное масло жирностью 62%

"Нарезаем овощи. Обжариваем на разогретой сковороде на растительном масле лук и грибы. Добавляем курицу, нарезанную небольшими кусочками, и кабачок. Добавляем соль и перец и продолжаем жарить еще минут 5", — объясняет Елизавета Глинская.

Даем начинке немного остыть и сливаем лишнюю жидкость. Далее делаем тесто: смешиваем яйца со сметаной, добавляем соль, муку и разрыхлитель. Вымешиваем тесто до максимальной однородности. Добавляем начинку в тесто и перемешиваем.

"Подготовим форму. Размер 24*24 см. На дно пергамент, сливочным маслом смазываем борта формы. Выливаем тесто, разравниваем его. Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку, на 30-35 минут. Кекс готов. Оставляем кекс остыть, снимаем форму и нарезаем его", - добавила шеф-повар.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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