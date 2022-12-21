Не смотря на то, что ни Остапчук ни Кристина Горняк не комментируют усиливающиеся слухи об их разводе, каждый, похоже, живет своей жизнь.
А Владимир Остапчук, возможно, уже и не один.
Так, TikTok-блогер Юлия Тимошенко предполагает, что новой избранницей украинского шоумена Владимира Остапчука стала украинская журналистка Катерина Полтавская.
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Тимошенко сделала ролик, в котором показала кадры, которыми делились Остапчук и Полтавская. На них один и тот же коридор, одна и та же елка. Кроме того, 22-летняя журналистка призналась, что у нее появился возлюбленный.
Комментируя видео Тимошенко, пользователи соцсетей признаются, что даже не могли подумать, что Остапчук и Полтавская могут быть вместе, а также с удивлением восклицают: «Опять развод?».
«Даже не могла подумать про них, как пару», «Молодец Остапчук! Жизнь продолжается. Если бывшая выбирает путешествия и подруг, то почему он не выберет свое тоже», «Я тоже это заметила несколько дней назад. Подписана и на него, и на Катю», «Ожидаемо», «А какая была свадьба… на коленях стоял, плакал. Так было смешно», «Ой, пошел по рукам», - обсуждают пользователи TikTok личную жизнь Остапчука.
Напомним, ранее травести-дива Монро сообщила, что Остапчука "новая краля".
Также сообщалось, что жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.
Кроме того, Politeka.net писала, что жена Остапчука рассказала о пережитом в день обстрела.