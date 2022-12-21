Судя по всему, новый развод телеведущего Владимира Остапчука обретает все более явные формы.

Не смотря на то, что ни Остапчук ни Кристина Горняк не комментируют усиливающиеся слухи об их разводе, каждый, похоже, живет своей жизнь.

А Владимир Остапчук, возможно, уже и не один.

Так, TikTok-блогер Юлия Тимошенко предполагает, что новой избранницей украинского шоумена Владимира Остапчука стала украинская журналистка Катерина Полтавская.

Тимошенко сделала ролик, в котором показала кадры, которыми делились Остапчук и Полтавская. На них один и тот же коридор, одна и та же елка. Кроме того, 22-летняя журналистка призналась, что у нее появился возлюбленный.

Комментируя видео Тимошенко, пользователи соцсетей признаются, что даже не могли подумать, что Остапчук и Полтавская могут быть вместе, а также с удивлением восклицают: «Опять развод?».

«Даже не могла подумать про них, как пару», «Молодец Остапчук! Жизнь продолжается. Если бывшая выбирает путешествия и подруг, то почему он не выберет свое тоже», «Я тоже это заметила несколько дней назад. Подписана и на него, и на Катю», «Ожидаемо», «А какая была свадьба… на коленях стоял, плакал. Так было смешно», «Ой, пошел по рукам», - обсуждают пользователи TikTok личную жизнь Остапчука.

Напомним, ранее травести-дива Монро сообщила, что Остапчука "новая краля".

Также сообщалось, что жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена Остапчука рассказала о пережитом в день обстрела.